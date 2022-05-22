Вагит Алекперов: ЕС не сможет заменить нефть из России после введения эмбарго

Евросоюз при введении эмбарго на российскую нефть не сможет найти замену такому крупному поставщику энергоресурсов, как Москва. Об этом сообщил бизнесмен Вагит Алекперов.
Предприниматель ранее отказался от полномочий члена совета директоров «Лукойла» и досрочно сложил полномочия президента нефтяной компании. По словам Алекперова, военные конфликты могу быстро закончиться, а энергетическая конфигурация мира возводилась в течение десятилетий. Она создавалась инвестициями и трудом многих поколений специалистов, передает РБК.
По словам бизнесмена, эти вложения не нужно подрывать или разрушать. В ином случае страны столкнутся с тяжелейшим энергетическим кризисом, во время которого их ожидают негативные долгосрочные последствия.
Литва ранее отказалась от импорта электроэнергии из России. Об этом сообщил телеканал «360».