Ваенга озвучила жесткое условие организаторам фестиваля «Славянский базар»

Певица Елена Ваенга обратилась к организаторам фестиваля «Славянский базар» со странной просьбой. Она заявила, что не нужно приглашать ее на мероприятие в этом году.
Впрочем, Ваенга не стала открещиваться от фестиваля, отметив, что будет приезжать на «Славянский базар» каждый год, просто специально приглашать ее посетить мероприятие не нужно.
«Я всегда звоню заранее на «Славянский базар» и говорю: «Специально не приглашайте, приеду сама при любых обстоятельствах», — сказала Ваенга, общаясь со зрителями фестиваля.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лариса Долина как глава жюри «Славянского базара» осталась крайне недовольна тем, что член судейской коллегии Руслан Алехно опоздал на совещание судей.