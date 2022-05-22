Вадим Манукян заявил, что высказывания Юрия Шевчука противоречат закону

Блогер Вадим Манукян прокомментировал громкие высказывания музыканта Юрия Шевчука, которые противоречат закону. Он считает, что артиста могут привлечь к ответственности.
Манукян отметил, что Шевчук не понимает того, что сейчас происходит в мире. Он указал, что закон действует для всех россиян и его необходимо соблюдать.
«Я понимаю, что раньше селебрити себя считали выше всех и искренне полагали, что им будет все сходить с рук. Сегодня – так не получится. Сейчас им четко дают понять, что хамство никто не будет терпеть», — высказался блогер.
Ранее музыкант раскритиковал специальную операцию России на Украине. О ее проведении 24 февраля объявил глава РФ Владимир Путин. Напомним, что Административное дело о правонарушении в отношении музыканта Юрия Шевчука передано из Уфы в Санкт-Петербург. Его обвиняют в дискредитации армии РФ за высказывание во время концерта.