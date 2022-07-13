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«Ва-Банкъ» выпустила клип о событиях в Донбассе

«Ва-Банкъ» выпустила клип о событиях в Донбассе
Anton Belitsky/Global Look Press

Группа «Ва-Банкъ», лидером которой является Александр Скляр, выпустила песню о событиях в Донбассе и клип на соответствующую композицию. Ролик опубликован на Rutube.

Новая композиция рокеров — это кавер на песню Виталия Аксенова «Ты забыл, брат?». Клип построен на истории двух братьев, которые имеют разные представления о жизни. В черно-белом ролике, помимо истории близких людей, присутствуют хроникальные кадры.  

«Виталию Аксенову удалось схватить суть этой трагедии и этого страшного конфликта, и эта человеческая история меня и пронзила до глубины души», — отметил Скляр, которого цитируют «Известия».

Участники группы «Ва-Банкъ» ранее не высказывались о ситуации на Украине. По словам Скляра, новый клип может быть назван его представлением о последних событиях.

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