«Ва-Банкъ» выпустила клип о событиях в Донбассе

Группа «Ва-Банкъ», лидером которой является Александр Скляр, выпустила песню о событиях в Донбассе и клип на соответствующую композицию. Ролик опубликован на Rutube.
Новая композиция рокеров — это кавер на песню Виталия Аксенова «Ты забыл, брат?». Клип построен на истории двух братьев, которые имеют разные представления о жизни. В черно-белом ролике, помимо истории близких людей, присутствуют хроникальные кадры.
«Виталию Аксенову удалось схватить суть этой трагедии и этого страшного конфликта, и эта человеческая история меня и пронзила до глубины души», — отметил Скляр, которого цитируют «Известия».
Участники группы «Ва-Банкъ» ранее не высказывались о ситуации на Украине. По словам Скляра, новый клип может быть назван его представлением о последних событиях.