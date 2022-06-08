«В Житомире пусть работает»: Гаспарян заявил, что концерт Манижи отменен в Петербурге

Известный политолог Армен Гаспарян прокомментировал отмену выступления певицы Манижи на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, предложив артистке выступать в Житомире.
Манижа не выступит на фестивале «Стереолето». Об этом певица сообщила в своих соцсетях.
«Меня сняли с фестиваля “Стереолето”. Хочу сказать только одно: моя аудитория – это то, в чем я уверена», – написала артистка.
Политолог Армен Гаспарян отметил, что причиной, по которой номер певицы отменили, могло стать общественное недовольство.
«Недовольство общества принесло успех. Манижа не выступит на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. В Житомире пусть работает», — написал политолог в своем Telegram-канале.
Напомним, что Манижа представляла Россию на конкурсе «Евровидение–2021». С песней «Русская женщина» она заняла девятое место.