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«В Житомире пусть работает»: Гаспарян заявил, что концерт Манижи отменен в Петербурге

«В Житомире пусть работает»: Гаспарян заявил, что концерт Манижи отменен в Петербурге
globallookpress/Soeren Stache

Известный политолог Армен Гаспарян прокомментировал отмену выступления певицы Манижи на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге, предложив артистке выступать в Житомире.

Манижа не выступит на фестивале «Стереолето». Об этом певица сообщила в своих соцсетях.

«Меня сняли с фестиваля “Стереолето”. Хочу сказать только одно: моя аудитория – это то, в чем я уверена», – написала артистка.

wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0
wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Политолог Армен Гаспарян отметил, что причиной, по которой номер певицы отменили, могло стать общественное недовольство.

«Недовольство общества принесло успех. Манижа не выступит на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. В Житомире пусть работает», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Напомним, что Манижа представляла Россию на конкурсе «Евровидение–2021». С песней «Русская женщина» она заняла девятое место.

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