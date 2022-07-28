В Зауралье более 100 сел обеспечат интернетом

За последние три года в Курганской области подключили к интернету более 600 населенных пунктов. В этом году было проведено голосование на госуслугах, где было выбрано 19 поселений, где должны были установить вышки с мобильной связью 4G. Из-за наложенных санкций из 19-ти населенных пунктов подключат только 5, передает «Урал.Полит.ru».