Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о фактах продажи оружия, поставленного Киеву странами Запада.
«Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев», — рассказал он.
Рогов отметил, что представители украинской армии постоянно выходят с предложениями о продаже оружия, начиная от американских и британских ПТРК и заканчивая тяжелой техникой и танками.
Были зафиксированы десятки случаев продажи переносных комплексов Javelin и NLAW по цене в разы ниже рыночной, подытожил представитель ВГА Запорожской области.