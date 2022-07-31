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В Запорожской ВГА рассказали о многочисленных фактах продажи поставленного Киеву западного оружия

В Запорожской ВГА рассказали о многочисленных фактах продажи поставленного Киеву западного оружия
ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о фактах продажи оружия, поставленного Киеву странами Запада.

«Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев», — рассказал он.

Рогов отметил, что представители украинской армии постоянно выходят с предложениями о продаже оружия, начиная от американских и британских ПТРК и заканчивая тяжелой техникой и танками.

Были зафиксированы десятки случаев продажи переносных комплексов Javelin и NLAW по цене в разы ниже рыночной, подытожил представитель ВГА Запорожской области.

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RusNewsToday24
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