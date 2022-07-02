В Запорожской области обстреляли грузовой поезд с продовольствием

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по денацификации Украины. Запорожская область находится под контролем ВС РФ.

«Террористы Зеленского делают все, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории. Их цель — сделать жизнь мирного населения невыносимой», — заявил Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел был совершен из гранатомета.

Грузовой поезд с продовольствием попал под обстрел в Запорожской области. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.