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В Запорожской области обстреляли грузовой поезд с продовольствием

В Запорожской области обстреляли грузовой поезд с продовольствием
pxhere.com/PD

Грузовой поезд с продовольствием попал под обстрел в Запорожской области. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, обстрел был совершен из гранатомета.

«Террористы Зеленского делают все, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории. Их цель — сделать жизнь мирного населения невыносимой», — заявил Рогов в своем Telegram-канале.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по денацификации Украины. Запорожская область находится под контролем ВС РФ.

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