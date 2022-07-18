В Запорожье заявили о требовании Запада к Зеленскому не сдавать Славянск любой ценой

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — сказал Рогов в эфире радиостанции «КП».