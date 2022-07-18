В Запорожье заявили о требовании Запада к Зеленскому не сдавать Славянск любой ценой

Представители США и Великобритании выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум относительно ситуации в Донбассе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, западные кураторы требуют любой ценой удержать Славянск. В противном случае Киев рискует лишиться военной поддержки.
«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — сказал Рогов в эфире радиостанции «КП».
В то же время политик заметил, что украинской армии нечего противопоставить ВС РФ в Донбассе.