В Запорожье 17 морских пехотинцев ВСУ добровольно сложили оружие

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Семнадцать солдат ВСУ из 36-й бригады морской пехоты сложили оружие и сдались в плен силам РФ. Военные решили сохранить свои жизни и отказались воевать за правящий киевский режим.
Как рассказал «Царьград», украинские военные сдались в районе Малиновки, расположенной в Запорожской области. На этой территории еще проходят столкновения сил РФ с ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
загрузка...