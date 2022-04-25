    В тренде

    В Запорожье 17 морских пехотинцев ВСУ добровольно сложили оружие

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Запорожье 17 морских пехотинцев ВСУ добровольно сложили оружие

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Семнадцать солдат ВСУ из 36-й бригады морской пехоты сложили оружие и сдались в плен силам РФ. Военные решили сохранить свои жизни и отказались воевать за правящий киевский режим.

    Как рассказал «Царьград», украинские военные сдались в районе Малиновки, расположенной в Запорожской области. На этой территории еще проходят столкновения сил РФ с ВСУ.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »