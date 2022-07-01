в Южной Корее разработчики приложений для iPhone могут использовать сторонние платёжные системы

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Apple заявила, что разработчики приложений для iPhone, распространяемых исключительно в южнокорейском App Store, могут использовать сторонние платежные системы. Корпорация поставила условие для этого — сообщать Apple обо всех продажах и платить комиссию в размере 26% от всех проданных копий. Таким образом, создан прецедент. Ведь если регулирующие органы потребуют того же в других странах, компания может пойти им навстречу.





В настоящее время Apple собирает от 15% до 30% с продажи приложений в своём магазине. Объём комиссии зависит от того, содержит ли приложение подписку.

Отмечается, что новая система будет выводить уведомление, которое гласит: «Это приложение не поддерживает приватную и безопасную платежную систему App Store». Также это означает, что разработчикам придётся самим решать вопросы возврата, ведения истории покупок, управления подписками и так далее. Помимо этого, в компании заявили, что имеют право проверять записи о продажах, чтобы получить свою комиссию.

Этот прецедент повышает шансы, что подобная система рано или поздно появится на других рынках. В настоящее время Евросоюз обсуждает подобный законопроект у себя, чтобы позволить пользователям самим выбирать платёжную систему.

Ранее в ЕС приняли историческое решение, которое заставит производителей смартфонов перейти на единый стандарт USB-C.