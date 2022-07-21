В «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») теперь можно выпустить виртуальную карту «Мир»

Команда сервиса электронных платежей «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») объявила о запуске новой функции. Сервис начал выпуск виртуальных банковских карт «Мир».





Клиенты ЮMoney могут дистанционно оформить виртуальную банковскую карту национальной платежной системы «Мир» в одном из шести вариантах дизайна. Срок действия карты — пять лет. Выпуск и обслуживание карты бесплатное. Выпуск пластиковой карты запланирован на начало осени.

Виртуальную карту можно оформить в мобильном приложении или на сайте ЮMoney с любым статусом кошелька: анонимный, именной или идентифицированный. При открытии кошелька виртуальная карта выпускается автоматически. Карта и кошелек дополняют друг друга: у них разные номера, но баланс общий.