В «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») появилась оплата смартфоном по QR-коду «Сбера»

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Команда сервиса электронных платежей «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги») объявила о запуске новой функции. Сервис «ЮMoney» присоединился к платформе Сбера «Плати QR» для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду.





Теперь владельцы кошельков и карт «ЮMoney» могут оплачивать покупки в магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России, просто считав камерой телефона QR-код с логотипом «Плати QR».

Как отмечают разработчики, сервис позволяет оплатить покупку, даже если у пользователя нет с собой наличных и банковской карты или если смартфон не поддерживает бесконтактные платежи. После сканирования QR-кода нужно только подтвердить покупку в мобильном приложении «ЮMoney».

Узнать, доступна ли в магазине оплата по QR-коду, покупатели могут по специальной наклейке «Сбера» с QR-кодом, размещённой на дверях торговой точки или в кассовой зоне.