В Югре благодаря поддержке нефтяников откроется этнографическая выставка

На выставке впервые будут представлены артефакты и раритетные экспонаты, включая шаманскую и ритуальную атрибутику. Галив уверена, что это позволит посетителям еще глубже погрузиться в материальный и духовный мир коренного населения Югры, вызовет интерес к истории родного края у детей и молодежи.