В Югре благодаря поддержке нефтяников откроется этнографическая выставка

Директор историко-культурного и экологического центра Югры Руслана Галив объяснила уникальность выставки и роль нефтяников в ее проведении.
По словам Галив, открытие выставки в мегионском краеведческом музее приурочено к Году культурного наследия народов России и Дню города в Мегионе. Как отметила Галив, финансовая поддержка «Славнефть-Мегионнефтегаза» позволила использовать современные технологии для более эффектной демонстрации экспонатов, сообщает «УралПолит.Ru».
На выставке впервые будут представлены артефакты и раритетные экспонаты, включая шаманскую и ритуальную атрибутику. Галив уверена, что это позволит посетителям еще глубже погрузиться в материальный и духовный мир коренного населения Югры, вызовет интерес к истории родного края у детей и молодежи.