В YouTube заявили, что видеосервис не собирается уходить из России

Генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки заявила, что YouTube не собирается уходить из России на фоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах компании в России.
Воджицки отметила, что YouTube в также может использоваться для организации дистанционного обучения детей или оказанию медицинской помощи в полевых условиях.