в YouTube теперь можно менять масштаб в роликах

Компания Google начала тестировать новую интересную функцию видеосервиса на YouTube. Желающие могут использовать специальный жест для изменения масштаба в роликах.





Экспериментальная функция Pinch to Zoom будет доступна для тестирования до 1 сентября 2022 года. Чтобы изменить масштаб, достаточно свести или развести два пальца на сенсорном экране. Принять участие в тестировании могут пользователи платной подписки YouTube Premium.

Пользователи Premium могут активировать функцию, коснувшись фотографии своего профиля и нажав «Ваши преимущества Premium», затем выбрав раздел «Попробуйте новые функции» и включив Pinch to Zoom. Для запуска этой функции может потребоваться некоторое время, но как только она активируется, можно будет увеличить масштаб восьмикратно.