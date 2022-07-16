В Японии разработали вертикальные кровати-капсулы для отдыха в рабочее время

Производители Itoki и Koyoju Gohan KK из Японии представили новые капсульные кровати Nap Box. Примечательно, что они установлены вертикально. Новинка должна помочь решить проблему переутомления работников.





В конструкции кроватей предусмотрены подставки, которые поддерживают голову и колени, чтобы спящий человек не упал. При этом такие кровати, похоже, будут продаваться лишь в Японии и только компаниям. В рознице они не появятся. Производитель намерен заключить контракты с крупными предприятиями и корпорациями, чтобы поставлять им такие решения.

Отметим, что проблема переутомления давно актуальна для японцев. Периодические в новостях появляется информация даже о смерти на рабочем месте. А некоторые компании уже оборудовали у себя комнаты отдыха для сотрудников, чтобы те могли поспать.

Ранее, напомним, японская компания Bauhutte представила электрифицированную кровать для геймеров. На ней можно и спать, и играть.