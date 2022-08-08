В Японии разработали самый быстрый в мире квантовый процессор

Японские физики создали двухкубитный квантовый процессор с рекордно-высокой скоростью работы. Об этом сообщила пресс-служба Национального института естественных наук Японии (National Institute of Natural Sciences – NINS). Группа ученых под руководством профессора Кендзи Омори создала процессор на базе ридберговских атомов. Эти частицы играют роль кубитов – квантовых аналогов обычных битов. В основу этой разработки легли атомы рубидия-87, охлажденные почти до абсолютного нуля и расположенные на расстоянии одного микрона друг от друга.





Последний электрон такого атома перемещен на большое расстояние от ядра при помощи особых импульсов лазерного излучения – сверхкоротких, но очень мощных. Такие импульсы переводят соседние атомы в ридберговское состояние, заставляют их взаимодействовать и участвовать в расчете логических операций. В результате на одну операцию процессор затрачивает всего 6,5 наносекунд, это примерно в сто раз быстрее, чем удавалось ранее достичь на других квантовых компьютерах на базе холодных атомов.

Немаловажным фактором является и способность японской разработки обходить некоторые ограничения, существующие для квантовых компьютеров. Точность вычислений квантовых процессоров снижают шумы от внешней среды и работающего лазера. Но в данном случае одна логическая операция производится примерно на два порядка быстрее, чем возникают шумы в работе кубитов. В теории, это позволяет игнорировать их действие на компьютер. По мнению ученых, новая разработка приведет к созданию квантовых компьютеров, способных выполнять сотни миллионов операций в секунду.