В Японии придумали «умную» одежду для кошек и собак — она охлаждает питомцев в жару

Одной из проблем нынешнего лета для многих стран стала аномальная жара, от которой страдают не только люди, но и домашние животные. И потому в Японии придумали решение для этого. В компании Sweet Mommy, которая занимается производством одежды для беременных, придумали создать серию «умной» одежды для питомцев.





Идея принадлежит Рей Удзаве, президенту компании, которая обратила внимание, что её чихуахуа страдает от жары во время прогулки.

Компания выпустила комбинезон собак Cool Dog, который оснащён встроенным вентилятором на спине. Он также подходит кошкам и другими животным соответствующего размера. Вентилятор работает на батарейках, а сетчатая структура ткани обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

Одежда создана по образцу облегающих курток, которые становятся все более популярными среди японских строителей. При этом пока неясно, планирует ли компания выпускать полноценную линейку такой одежды. Также неясно, будет ли она продаваться в других странах.

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