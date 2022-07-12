В «Яндекс Маркете» теперь можно ускорить доставку

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Команда «Яндекс Маркета» сообщила о запуске нового полезного сервиса в маркетплейсе — покупатели теперь могут сменить тип доставки в день получения заказа.





Как отмечают разработчики, заказ, который «Яндекс Маркете» должен привезти в течение нескольких часов, больше необязательно ждать всё это время — можно изменить способ доставки и получить товары «по нажатию». Например, если назначить доставку на конкретный день с 15:00 до 21:00, а покупка приедет в ближайшую «Лавку» в 16:00, теперь можно будет нажать в приложении кнопку «Привезти сейчас» — и посылку доставят в срок от 10 минут.





Эта услуга появилась благодаря тому, что «Маркет» расширил возможности доставки «по нажатию». Теперь такую доставку можно заказать не только при оформлении покупки на сервисе, но и после этого — если изначально выбрали доставку в конкретный день с интервалом в несколько часов.

Доставка «по нажатию», выбранная уже после оформления покупки, стоит от 29 рублей в зависимости от региона. Если при её заказе добавить к посылке из «Маркета» продукты или готовую еду из «Лавки», то всё вместе приедет бесплатно.

Получить покупку из «Маркета» с такой доставкой можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Иркутске.

