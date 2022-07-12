...
Технологии0

В «Яндекс Маркете» теперь можно ускорить доставку

В «Яндекс Маркете» теперь можно ускорить доставку

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Команда «Яндекс Маркета» сообщила о запуске нового полезного сервиса в маркетплейсе — покупатели теперь могут сменить тип доставки в день получения заказа.


Как отмечают разработчики, заказ, который «Яндекс Маркете» должен привезти в течение нескольких часов, больше необязательно ждать всё это время — можно изменить способ доставки и получить товары «по нажатию». Например, если назначить доставку на конкретный день с 15:00 до 21:00, а покупка приедет в ближайшую «Лавку» в 16:00, теперь можно будет нажать в приложении кнопку «Привезти сейчас» — и посылку доставят в срок от 10 минут.

В «Яндекс Маркете» теперь можно ускорить доставку

Эта услуга появилась благодаря тому, что «Маркет» расширил возможности доставки «по нажатию». Теперь такую доставку можно заказать не только при оформлении покупки на сервисе, но и после этого — если изначально выбрали доставку в конкретный день с интервалом в несколько часов.

Доставка «по нажатию», выбранная уже после оформления покупки, стоит от 29 рублей в зависимости от региона. Если при её заказе добавить к посылке из «Маркета» продукты или готовую еду из «Лавки», то всё вместе приедет бесплатно. 

Получить покупку из «Маркета» с такой доставкой можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Иркутске. 
 

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
яндекс
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.