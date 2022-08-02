В «Яндекс Еде» появилась круглосуточная экспресс-доставка лекарств

Команда Яндекса объявила о запуске новой функции в сервисе «Яндекс Еда». Теперь пользователям стала доступна экспресс-доставка лекарств, работающая круглосуточно.





В рамках сервиса доступны безрецептурные лекарства и БАДы — предлагается ассортимент до 5 тысяч препаратов из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма», «Диалог», «СуперАптека» и «Озерки». Как и в случае с продуктами из магазинов, «Яндекс Еда» осуществит доставку лекарств от 20 минут.

Сервис разработан совместно с «Яндекс Маркетом». Кстати, на «Яндекс Маркете» доступен более широкий ассортимент, включая рецептурные препараты для самовывоза из аптек.

Доставка работает на территории Москвы и ближнего Подмосковья. В ближайшем будущем планируется расширение географического охвата сервиса на города-миллионники, где представлена «Яндекс Еда».