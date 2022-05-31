В «Яндекс Еде» отреагировали на сообщение об утечке персональных данных курьеров

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Вчера появилась информация о том, что в сети в открытом доступе были обнаружены базы данных с персональными данными курьеров сервисов доставки «Яндекс Еда» и Delivery Club.





В Delivery Club пообещали провести проверку. А в пресс-службе «Яндекс Еды» уже открестились от новой утечки. По словам представителей компании, новых утечек обнаружено не было, а в сети продолжают обнаруживаться фрагменты утечки, произошедшей ранее. В пресс-службе заявили:

Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали.

В компании подчеркнули, что с момента старой утечки все системы «Яндекс Еды» прошли многоуровневый аудит безопасности, была ужесточена политика хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации. Более подробно в Яндексе объяснили: