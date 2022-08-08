в Windows 10 22H2 системные требования не изменятся

В этом году ожидается выход крупного обновления 22H2 для Windows 11 и для Windows 10. Учитывая, что в новой ОС есть повышенные системные требования, такие как наличие модуля TPM, некоторые пользователи опасались, что подобное может повториться и с «десяткой». Однако, судя по данным компании Microsoft, никаких изменений не будет.





В блоге Tech Community опубликованы системные требования для Windows 10 версии 22H2, и они ничем не отличаются от таковых для версии 2004.

«Выпуск Windows 10 версии 22H2 не будет содержать никаких обновлений для программы совместимости оборудования Windows (WHCP) и будет следовать тем же рекомендациям, что и Windows 10 версии 2004», — уточнили разработчики.

На данный момент неясно, какие изменения будут в сборке 22H2 для Windows 10. А вот версия Windows 11 получит ряд исправлений, в том числе то, которое замедляет работу системы.