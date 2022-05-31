В Wildberries провели массовое отключение предоплаты

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Команда крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries сообщила о массовом запуске постоплаты (оплаты при получении заказа без внесения предварительного платежа).





Как сообщает пресс-служба, постоплата к концу мая стала доступа для 75% покупателей на площадке. Онлайн-оплата при получении заказа в пункте выдачи осуществляется с банковской карты покупателя. Для этого пользователю необходимо заранее привязать ее в личном кабинете во время формирования заказа.

В Wildberries планируют и дальше расширять сервис онлайн-оплаты при получении, что особенно удобно при заказе одежды и обуви. Также в пресс-службе ещё раз прокомментировали ситуацию со «штрафами» за возврат: