В WhatsApp стали доступны «Реакции» для всех пользователей

загрузка...

Марк Цукерберг, основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), объявил о запуске новой функции в популярном мессенджере WhatsApp.





Как сообщил источник, с сегодняшнего дня в WhatsApp у пользователей станут появляться так называемые Reactions (Реакции). Изначально функция была анонсирована 14 апреля наравне с рядом других нововведений, которые должны были стать доступны в ближайшие недели.





Реакции позволяют быстро отвечать на сообщения в WhatsApp с помощью эмодзи. Как поясняют разработчики, пользователи смогут быстро передать свои эмоции, при этом не перегружая чат новыми сообщениями. Первое время в качестве «Реакций» доступно шесть разных эмодзи: уже привычный всем «лайк», сложенные руки, сердечко и лица — смеющееся, плачущее и удивлённое.