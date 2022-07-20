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в WhatsApp наконец-то заработал перенос данных со смартфонов Android на iPhone

в WhatsApp наконец-то заработал перенос данных со смартфонов Android на iPhone

Команда популярного мессенджера WhatsApp официально сделала доступной функцию переноса данных со смартфонов на базе Android на iPhone.

Напомним, в прошлом году в WhatsApp реализовали функцию переноса истории, однако только со смартфонов на базе iOS на Android, но не наоборот. В июне 2022 года стала доступна возможность перенести данные с Android на iOS в тестовом режиме. Сейчас же функция стала доступна в стабильных версиях приложения WhatsApp, распространение производится постепенно.

Как поясняют разработчики, если вы переходите с устройства Android на iPhone, вы можете перенести информацию своего аккаунта, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. Пользователи не смогут перенести историю звонков или отображаемое имя.

Для того, чтобы выполнить перенос, необходимо выполнить такие условия:

  • На старом смартфоне должна быть установлена операционная система Android версии 5.1 Lollipop или новее.

  • На iPhone должна быть установлена iOS версии 15.5 или новее.

  • На телефоне Android должно быть установлено приложение «Перенос на iOS».

  • На iPhone должен быть установлен WhatsApp для iOS версии 2.22.10.70 или новее.

  • На старом смартфоне должен быть установлен WhatsApp для Android версии 2.22.7.74 или новее.

  • На iPhone должен использоваться прежний номер телефона.

  • iPhone должен быть новым или на нём должны быть восстановлены заводские настройки для сопряжения с приложением «Перенос на iOS» и переноса данных с устройства Android.

  • Оба смартфона должны быть подключены к источнику питания.

  • Оба смартфона должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Вы также можете подключить смартфон с Android к точке доступа iPhone.

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RusNewsToday24
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