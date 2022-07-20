в WhatsApp наконец-то заработал перенос данных со смартфонов Android на iPhone

Команда популярного мессенджера WhatsApp официально сделала доступной функцию переноса данных со смартфонов на базе Android на iPhone.
Напомним, в прошлом году в WhatsApp реализовали функцию переноса истории, однако только со смартфонов на базе iOS на Android, но не наоборот. В июне 2022 года стала доступна возможность перенести данные с Android на iOS в тестовом режиме. Сейчас же функция стала доступна в стабильных версиях приложения WhatsApp, распространение производится постепенно.
Как поясняют разработчики, если вы переходите с устройства Android на iPhone, вы можете перенести информацию своего аккаунта, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. Пользователи не смогут перенести историю звонков или отображаемое имя.
Для того, чтобы выполнить перенос, необходимо выполнить такие условия:
- На старом смартфоне должна быть установлена операционная система Android версии 5.1 Lollipop или новее.
- На iPhone должна быть установлена iOS версии 15.5 или новее.
- На телефоне Android должно быть установлено приложение «Перенос на iOS».
- На iPhone должен быть установлен WhatsApp для iOS версии 2.22.10.70 или новее.
- На старом смартфоне должен быть установлен WhatsApp для Android версии 2.22.7.74 или новее.
- На iPhone должен использоваться прежний номер телефона.
- iPhone должен быть новым или на нём должны быть восстановлены заводские настройки для сопряжения с приложением «Перенос на iOS» и переноса данных с устройства Android.
- Оба смартфона должны быть подключены к источнику питания.
- Оба смартфона должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Вы также можете подключить смартфон с Android к точке доступа iPhone.