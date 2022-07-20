в WhatsApp наконец-то заработал перенос данных со смартфонов Android на iPhone

Команда популярного мессенджера WhatsApp официально сделала доступной функцию переноса данных со смартфонов на базе Android на iPhone.

Напомним, в прошлом году в WhatsApp реализовали функцию переноса истории, однако только со смартфонов на базе iOS на Android, но не наоборот. В июне 2022 года стала доступна возможность перенести данные с Android на iOS в тестовом режиме. Сейчас же функция стала доступна в стабильных версиях приложения WhatsApp, распространение производится постепенно.

Как поясняют разработчики, если вы переходите с устройства Android на iPhone, вы можете перенести информацию своего аккаунта, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки. Пользователи не смогут перенести историю звонков или отображаемое имя.

Для того, чтобы выполнить перенос, необходимо выполнить такие условия: