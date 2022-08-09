в WhatsApp можно будет скрывать телефонный номер во время переписки

В популярном мессенджере WhatsApp улучшится конфиденциальность. Новая функция позволит пользователям скрывать свои телефонные номера в группах. Пока что эта функция есть только в бета-версии под номером 2.22.17.23. и лишь на Android.





Её анонсировал Марк Цукерберг. Новая возможность позволит скрыть номер ото всех пользователей в группе, но затем открыть его для тех, кто внесён в список исключений. Пока что эта возможность доступна. Также были представлены другие возможности для повышения защищённости. К слову, в Telegram эта возможность есть давно.

«Мы будем продолжать создавать новые способы защиты ваших сообщений и сохранять их конфиденциальность и безопасность как личные разговоры», — заявил Цукерберг.

Новые функции включают такие возможности:

выход из групповых чатов без уведомлений для всех участников;

запрет на снятие скриншотов в определённых чатах;

список тех, кто может видеть, когда пользователь находится онлайн.

Пока не сообщается, когда эти функции появятся в релизе. А ранее в WhatsApp появилась новая функция для групповых чатов.