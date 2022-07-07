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В Washington Times посоветовали Байдену уйти в отставку из-за «опасной политики» на Украине

В Washington Times посоветовали Байдену уйти в отставку из-за «опасной политики» на Украине
globallookpress.com / Chris Kleponis

Американский лидер Джо Байден должен покинуть должность президента страны. Такое мнение высказал глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Лозанский в материале для The Washington Times написал, что глава Белого дома ведет опасную политику на Украине, поэтому ему не стоит руководить целым государством.

«Испытывая сильное давление из-за большого числа внутренних проблем в США и видя падение собственного рейтинга, Байден старается сменить повестку, раздувая кризис на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина», — заметил автор.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости рассекретить и остановить деятельность военных биологических разработок Вашингтона во всем мире. Об этом пишет RT.

Байден белый дом вашингтон США Украина
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