Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости рассекретить и остановить деятельность военных биологических разработок Вашингтона во всем мире. Об этом пишет RT .

«Испытывая сильное давление из-за большого числа внутренних проблем в США и видя падение собственного рейтинга, Байден старается сменить повестку, раздувая кризис на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина», — заметил автор.

Лозанский в материале для The Washington Times написал, что глава Белого дома ведет опасную политику на Украине, поэтому ему не стоит руководить целым государством.