В Волхове 17-летняя девушка ранила ножом отца и прострелила ему лицо

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Жителя Волхова доставили в больницу с ножевыми и огнестрельными ранениями после нападения 17-летней дочери. Девушка самостоятельно сообщила в полицию о случившемся.
По предварительным данным, несовершеннолетняя три раза ударила 42-летнего отца ножом, а также дважды выстрелила в него из травматического пистолета. Пострадавший убежал из дома, а его дочь позвонила в полицию.
Вскоре мужчину нашли и доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытую травму головы, перелом скулы, глазницы, а также огнестрельную рану на лице и порезы на спине.
На допросе девушка заявила, что не понимает мотивов своего поступка. В настоящий момент правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия. При наличии оснований стражи порядка примут решение о возбуждении уголовного дела.