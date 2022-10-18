В военкомате Свердловской области объяснили, могут ли мобилизовать добровольца

Пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева рассказала, могут ли призвать в рамках частичной мобилизации человека, который явился в качестве добровольца.
«Могут. Закон позволяет стоять на учете или по месту регистрации, или по месту жительства. Так что добровольцем человек может прийти по месту жительства, а повестка отправляется по месту постановки на воинский учет», — цитирует Сочневу портал e1.ru.
Этот вопрос решается в индивидуальном порядке в военкоматах и воинских частях. Как уточнила Сочнева, добровольцу при прибытии в часть предложат заключить контракт.
«Доброволец может потом либо продлить контракт, либо нет, мобилизованные [остаются на службе] до указа президента об окончании мобилизации», — добавила Сочнева.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что под мобилизацию попадают отслужившие люди в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность.