В Вильнюсе планируют снести памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище

Вильнюсский городской совет принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище. В этом месте находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, сообщает РИА Новости.
Мэр города Вильнюс Ремигиюс Шимашюс завил, что шесть памятников советским воинам на столичном кладбище будет убрано реестра культурного наследия, после они будут снесены.
«Мемориал советским воинам не останется на столичном Антакальнисском кладбище – так сегодня решил городской совет… В конце апреля были изменены критерии оценки ценностей культурного наследия, после чего появились условия для отмены правовой охраны для объектов, на которых изображаются символы, скульптуры, изображения пропагандирующие действия нацистской Германии или армии СССР», — говорится в пресс-службе горсовет
Стоит отметить, что из списка культурного наследия Литвы также был исключены шесть стел, изображающих советских воинов.
«Памятник будет убран так, чтобы его не повредить – или отдельными стелами, или по сегментам. Однако, оценив все, мы планируем завершить работы до конца этого лета… Где после сноса окажутся памятники – в музее или в другом месте – еще будет решаться, однако ясно, что их не останется в общественном пространстве столицы», — говорится в сообщении.
Напомним, что у мемориала на Антакальнисе захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса.