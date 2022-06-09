В Вильнюсе планируют снести памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище

«Памятник будет убран так, чтобы его не повредить – или отдельными стелами, или по сегментам. Однако, оценив все, мы планируем завершить работы до конца этого лета… Где после сноса окажутся памятники – в музее или в другом месте – еще будет решаться, однако ясно, что их не останется в общественном пространстве столицы», — говорится в сообщении.