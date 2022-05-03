В Вильнюсе сообщили о нехватке ресурсов для оказания военной помощи Украине

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Литва исчерпала все ресурсы для оказания военной помощи Украине. Такой информацией поделился командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Литовский военачальник заявил о новом формате поддержки в виде военных закупок.
«Самостоятельно или с участием других стран мы будем приобретать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей и пожеланий украинской стороны», — сообщил Рупшис.
Литва начала поставлять вооружение Украине еще с 2014 года. В общей сложности Вильнюс оказал Киеву военную помощь на 100 миллионов евро.
Ранее британский премьер Борис Джонсон пообещал украинским депутатам продолжать поставку оружия на Украину, передает RT.
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