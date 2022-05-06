В Великобритании признали устойчивость российской экономики к санкциям

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Экономика России постепенно встает на ноги, пишут обозреватели британской газеты Economist.
Начавшаяся в конце февраля паника в финансовом секторе уже улеглась, а жители России спокойно тратят деньги, вынуждены констатировать аналитики из Соединенного Королевства. Они отмечают, что сломить российскую экономику оказалось трудно.
Эксперты говорят о грамотных мерах контроля движения денежного капитала, а также о положительном влиянии высоких процентных ставок, благодаря чему курс рубля сейчас не отличается от его позиций до развертывания спецоперации ВС РФ на Украине.
Кроме того, фиксируют специалисты, Москва своевременно платит по евробондам в долларах. Сами же россияне не стесняются тратить деньги в магазинах, барах и кафе, что подтверждают данные Сбербанка.
На этом фоне в Economist указывают, что ранее предложенные прогнозы о снижении ВВП России на 15% в 2022 году теперь выглядят крайне пессимистично. Аналитики также напоминают, что за I квартал доходы РФ с реализации сырьевых ресурсов подскочили как минимум на 80% к аналогичному периоду прошлого года.
Запад начал вводить масштабные санкции против России в качестве ответа на военную спецоперацию Москвы на Украине. Вооруженные силы РФ выполняют в этой стране задачи по демилитаризации и денацификации Украины, однако США и ЕС пытаются дискредитировать деятельность России в глазах всего мира.