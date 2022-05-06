В Великобритании признали устойчивость российской экономики к санкциям

На этом фоне в Economist указывают, что ранее предложенные прогнозы о снижении ВВП России на 15% в 2022 году теперь выглядят крайне пессимистично. Аналитики также напоминают, что за I квартал доходы РФ с реализации сырьевых ресурсов подскочили как минимум на 80% к аналогичному периоду прошлого года.