Контрнаступление ВСУ на юге Украины обернется провалом после того, как украинское командование во всеуслышание заявило о своих планах. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг.
В комментарии изданию Independent специалист отметил, что для контрудара важна внезапность. Однако о какой тактической неожиданности может идти речь, если киевские власти заранее раскрыли свои планы, констатирует Уотлинг.
Теперь российская армия тщательно подготовится к отражению возможной атаки ВСУ, сосредоточив свои силы и ресурсы на этом направлении, чтобы нивелировать потенциальную угрозу.