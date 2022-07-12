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В Великобритании признали невозможность успешного контрнаступления ВСУ на юге Украины

В Великобритании признали невозможность успешного контрнаступления ВСУ на юге Украины
Федеральное агентство новостей

Контрнаступление ВСУ на юге Украины обернется провалом после того, как украинское командование во всеуслышание заявило о своих планах. Об этом заявил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг.

В комментарии изданию Independent специалист отметил, что для контрудара важна внезапность. Однако о какой тактической неожиданности может идти речь, если киевские власти заранее раскрыли свои планы, констатирует Уотлинг.

Теперь российская армия тщательно подготовится к отражению возможной атаки ВСУ, сосредоточив свои силы и ресурсы на этом направлении, чтобы нивелировать потенциальную угрозу.

ВСУ Киев контратака спецоперация вс рф Украина
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