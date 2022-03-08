В Ватикане разоблачили истинные цели Запада на Украине

События в мире
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В какую игру коллективный Запад играет на Украине и каких целей на самом деле добивается в этом государстве, рассказали в Ватикане.

Ватиканский дипломат Карло Мария Вигано выступил с заявлением, в котором охарактеризовал вмешательство Европейского союза и Североатлантического альянса во внутренние дела Украины как незаконное. Он также подверг резкой критике подход к цензуре на Западе.

Карло Мария Вигано рассказал о том, что у него складывается впечатление о преднамеренном стремлении действующей администрации США, а также руководства ЕС и Альянса сохранить ситуацию на Украине в стадии дисбаланса и сделать мирное урегулирование кризиса невозможным.

Он также указал на манипуляции в ситуации с Украиной со стороны ведущих западных СМИ, которые полностью поддерживают позицию своих правительств, представляя ее в качестве единственной правильной. Архиепископ обличил стремление коллективного Запада насадить в этой стране свои порядки, отметив, что любые действий против населения киевских властей покрываются кураторами из ЕС и США.

Подводя итог, ватиканский дипломат констатировал, что нынешняя ситуация между Украиной и Россией может на деле оказаться своего рода ловушкой Запада, подготовленной не только для этих двух стран, но и государств Европы

 
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