в Узбекистане вернули доступ к Twitter, «Вконтакте» и WeChat

В Узбекистане сняли ограничение на доступ к социальным сетям «Вконтакте», Twitter и WeChat. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан.





Как сообщает ведомство, с 1 августа на территории страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям «Вконтакте», Twitter и WeChat. При этом с платформой TikTok продолжаются переговоры и об их итогах будет сообщено дополнительно. Пресс-служба подчеркнула:

Блокировки только вредят развитию.

Напомним, в Узбекистане прошлым летом ограничили доступ к Twitter, TikTok, «ВКонтакте», а также WeChat и Skype за нарушение закона «О персональных данных».