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В Улан-Удэ концерт «Любэ» прервало сообщение об угрозе взрыва

В Улан-Удэ концерт «Любэ» прервало сообщение об угрозе взрыва
Photo by Monika Stawowy form PxHere

B Улaн-Удэ во время концерта группы «Любэ» людей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва, сообщает пресс-служба ОМОН Росгвардии по Республике Бурятия.

ЧП произошло 18 июня около 21:00 по московскому времени. Неизвестные отправили сообщение о минировании здания. По громкоговорителю всех работников и зрителей попросили выйти на улицу.

По указному адресу оперативно прибыли сотрудники экcтpeнныx служб и провели осмотр комплекса. Территория здания была оцеплена, но внутри помещения никаких опасных предметов обнаружено не было.

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RusNewsToday24
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