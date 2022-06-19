В Улан-Удэ концерт «Любэ» прервало сообщение об угрозе взрыва

B Улaн-Удэ во время концерта группы «Любэ» людей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва, сообщает пресс-служба ОМОН Росгвардии по Республике Бурятия.
ЧП произошло 18 июня около 21:00 по московскому времени. Неизвестные отправили сообщение о минировании здания. По громкоговорителю всех работников и зрителей попросили выйти на улицу.
По указному адресу оперативно прибыли сотрудники экcтpeнныx служб и провели осмотр комплекса. Территория здания была оцеплена, но внутри помещения никаких опасных предметов обнаружено не было.