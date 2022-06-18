В украинских поездах может появиться интернет от Starlink

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в будущем в украинских поездах появится интернет от Starlink. По его словам, терминалы хорошо работают даже во время движения, так что пассажиры поездов не будут чувствовать перебоев со связью.





Помимо этого, по словам Фёдорова, система спутникового интернета прошла тестирование в качестве резервного канала доступа к Интернету. Он также уточнил, что сейчас на территории Украины работают более 12 тысяч терминалов Starlink.

Отметим, что ранее компания Starlink уже открыла офис на территории Украины, она также внесена в перечень украинских операторов связи.

Однако дело не ограничивается только наземным транспортом и стационарным использованием терминалов. Ранее сообщалось, что один из крупнейших операторов круизных лайнеров в мире – Royal Caribbean – подал заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы использовать Starlink на морских судах.