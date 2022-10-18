В Twitter осадили Блинкена после его слов о действиях США на Украине

Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена про то, что Вашингтон противостоит Москве на Украине, активно обсуждают в соцсети «Twitter». Многие пользователи напомнили, что Соединенные Штаты и сами не раз разжигали конфликты в разных частях земного шара.
Напомним, Блинкен заявлял, что США вынуждены противостоять России на Украине, иначе откроется «ящик Пандоры» и возникнут конфликты в разных частях мира. Пользователи соцсети подключились к обсуждению этих слов.
«США — это страна, вызывающая конфликты во всем мире. Почему в этом всегда замешаны одни и те же политики и одни и те же НПО»;
«Каждый конфликт в мире вызван США»;
«Госсекретарь США говорит это на весь мир? Это показывает, как Америка терпит поражение на Украине вместе со своими союзниками и что они в отчаянии. Блинкен, ты глупец», — писали читатели в соцсети.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.