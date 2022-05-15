В Twitter одни боты? Илон Маск не исключает, что более 90% ежедневно активных пользователей — это фейковые или спамовые учётные записи

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Как известно, Илон Маск на днях приостановил сделку по покупке Twitter, так как захотел проверить, действительно ли спамовые/фейковые учётные записи составляют менее 5% пользователей, как утверждает аудит самой компании. За эти действия юристы Twitter уже обвинили миллиардера в нарушении соглашения о неразглашении информации.





Однако Маск поступил так не просто из прихоти. Согласно его свежему заявлению, есть вероятность, что количество таких нежелательных учётных записей может быть более чем на порядок выше!

Переписываясь в Twitter с одним из подписчиков, Маск написал, что спамовых/фейковых учётных записей может быть более 90% от количества ежедневно активных пользователей.

Есть некоторый шанс, что это может быть более 90% активных пользователей в день, что является показателем, который важен для рекламодателей. Очень странно, что самые популярные твиты всех времен понравились только примерно 2% ежедневно активных пользователей

Когда будет проведён новый аудит, пока неясно, но, если он покажет совершенно иные значения, чем указаны данных самой Twitter, это может ещё сильнее понизить стоимость акций компании.