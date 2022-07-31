В Твери обнаружили тело утонувшего подростка рядом с Красинским мостом

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента. На месте происшествия также работают сотрудники прокуратуры.

Специалисты осмотрели тело и не зафиксировали видимых следов насильственной смерти. По предварительным данным, юноша захлебнулся в реке Тверце.

Труп подростка с признаками утопления нашли возле Красинского моста в Твери. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.