Новости0

В Твери обнаружили тело утонувшего подростка рядом с Красинским мостом

В Твери обнаружили тело утонувшего подростка рядом с Красинским мостом
pxhere.com

Труп подростка с признаками утопления нашли возле Красинского моста в Твери. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Специалисты осмотрели тело и не зафиксировали видимых следов насильственной смерти. По предварительным данным, юноша захлебнулся в реке Тверце.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента. На месте происшествия также работают сотрудники прокуратуры.

подросток прокуратура ск рф тверь утопление
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.