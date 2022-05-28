В Турции рассказали, на кого заменили туристов из России и Украины

Власти Турции на фоне спецоперации на Украине заявили о диверсификации туристического рынка, отметив снижение количества российских и украинских туристов. Подробности сообщило турецкое агентство Anadolu.
Руководитель местной Федерации отельеров Сурур Чорабатыр сообщил, что Анкара нашла выход из ситуации — альтернативой туристов из России и Украины станут путешественники из Европы — Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.
«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — уточнил он.