В Турции обнаружили еще две яхты Романа Абрамовича. Все его суда “в целости и сохранности”

Роман Абрамович

У берегов Турции помимо ранее замеченных там яхт Solaris (140 метров) и Eclipse (160 метров) обнаружили еще два судна, которые связывают с Романом Абрамовичем — яхту Halo (55 метров) и судно поддержки Garcon (68 метров). Об этом сообщает LuxuryLaunches, отмечая, что, таким образом, весь флот миллиардера стоимостью более 1,2 млрд долларов пребывает “в целости и сохранности”, если не будут обнаружены другие суда.

Согласно данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, Garcon находится у портового города Фетхие на юго-западе Турции, а Halo стоит в порту Гечек на юге. Ранее, в апреле, сообщалось, что эти судна пришвартовались в порту Антигуа и Барбуда в Карибском море. Тогда государство предложило Великобритании помощь в их конфискации. Однако законы Антигуа и Барбуда не позволяют арестовывать имущество, если человек не совершил преступление в стране, пишет LuxuryLaunches. Поэтому в результате 22 июля оба судна покинули акваторию островов.

Яхта Романа Абрамовича Solaris

В марте Роман Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании. В настоящее время предприниматель пытается оспорить их в суде. По мнению Абрамовича, ограничения нарушают его права как гражданина Португалии, которые Евросоюз должен защищать. В качестве компенсации он требует, чтобы Брюссель внес 1 млн евро в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба “Челси”.