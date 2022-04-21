В Турции создают уже вторую авиакомпанию для туристов из России. Возможно, появится еще и третья

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В Турции создают уже вторую авиакомпанию, которая будет заниматься преимущественно перевозкой российских туристов. Компания под названием MGA (Mavigok Aviation) получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции.





«Процесс развивается быстро, и завершить создание [авиакомпании] планируется в кратчайшие сроки», – говорится в заметке местного портала Airporthaber. В нем отмечается, что перевозчик начнет полеты на четырех самолетах (двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777).

Ранее сообщалось, что в конце мая в Анталье планирует начать работу авиакомпания Southwind, создаваемая для перевозки российских туристов. По сообщениям местных СМИ, в Анталье совместно с крупным туроператором может быть создана еще одна авиакомпания, ориентированная на перевозки туристов из России.