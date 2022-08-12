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В Тульской области тысячи будущих мам уже получают ежемесячные пособия от ПФР

В Тульской области тысячи будущих мам уже получают ежемесячные пособия от ПФР
pxhere.com

Отделение Пенсионного Фонда России (ПФР) по Тульской области активно выплачивает пособия беременным женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Как напомнили в региональном ПФР, с июля 2021 года действует программа поддержки малообеспеченных беременных, которые состоят на учете в медицинской организации с самых ранних сроков беременности, сообщает tsn24.ru.

В Тульской области размер ежемесячного пособия для таких беременных достигает 7 434,5 рубля. На сегодняшний день в регионе эту помощь уже получают 2 307 местных жительниц. В текущем году региональное отделение ПФР одобрило 1125 заявок на получение пособия от будущих мам.

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