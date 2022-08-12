В Тульской области тысячи будущих мам уже получают ежемесячные пособия от ПФР

В Тульской области размер ежемесячного пособия для таких беременных достигает 7 434,5 рубля. На сегодняшний день в регионе эту помощь уже получают 2 307 местных жительниц. В текущем году региональное отделение ПФР одобрило 1125 заявок на получение пособия от будущих мам.