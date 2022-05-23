В Туле задержали пьяного подростка за угон BMW из автомастерской

В Туле 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал BMW. Школьника задержали и составили в отношении него три административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По данным правоохранителей, юноша подрабатывал в автомастерской, куда привезли на ремонт иномарку. Девятиклассник решил покататься на оставленном автомобиле и устроил заезд по городу.
Юный водитель вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, и его попросили остановиться. В ходе проверки было установлено, что у машины прекращена регистрация, а автомобилист был нетрезв. Нарушителя привлекли к ответственности, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.