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В Туле задержали пьяного подростка за угон BMW из автомастерской

В Туле задержали пьяного подростка за угон BMW из автомастерской
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Туле 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал BMW. Школьника задержали и составили в отношении него три административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, юноша подрабатывал в автомастерской, куда привезли на ремонт иномарку. Девятиклассник решил покататься на оставленном автомобиле и устроил заезд по городу.

Юный водитель вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, и его попросили остановиться. В ходе проверки было установлено, что у машины прекращена регистрация, а автомобилист был нетрезв. Нарушителя привлекли к ответственности, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.

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