В Туле задержали пьяного подростка за угон BMW из автомастерской

Юный водитель вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, и его попросили остановиться. В ходе проверки было установлено, что у машины прекращена регистрация, а автомобилист был нетрезв. Нарушителя привлекли к ответственности, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.