«В центре внимания — безопасность страны»: в Госдуме рассказали о целях военного положения в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила рассказала «Народным Новостям», что принимаемые меры крайне необходимы для обеспечения безопасности жителей страны.
Российский лидер также принял решение ввести средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила, что решение президента России о введении режима военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также ЛНР и ДНР было принято для обеспечения безопасности страны.
«В центре внимания — безопасность страны! Указ о введении военного положения на новых территориях уже подписан. Это стратегически важное решение обусловлено внешней вооруженной агрессией и угрозами для России со стороны нацистского режима», — отметила депутат.
Фролова напомнила, что в Центральном и Южном федеральных округах страны вводится режим повышенной готовности. Президент наделил дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов, они касаются территориальной и гражданской обороны, отметила политик.
«Несомненно, принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности жителей страны, охраны и антитеррористической защищенности критически важных объектов, поддержки общественного порядка и экономической устойчивости. Все вместе, всей нашей великой страной нам предстоит отражать агрессию разрушительного неонацистского режима! Вместе мы справимся! Выстоим и победим!» — резюмировала наша собеседница.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.