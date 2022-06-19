В центре Донецка слышны взрывы из-за массированного обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли центр Донецка. В городе слышны громкие взрывы и свист снарядов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По данным представителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел начался в 12:00. Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов калибра 122 мм: восемь сразу, а спустя 20 минут — еще пять.
Ранее сообщалось, что обстрел Донецка со стороны ВСУ 17 июня попал на видео. В минувшую пятницу украинские военные выпустили по столице ДНР по меньшей мере 280 снарядов, сообщал «Царьград».