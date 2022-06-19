В центре Донецка слышны взрывы из-за массированного обстрела со стороны ВСУ

По данным представителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел начался в 12:00. Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов калибра 122 мм: восемь сразу, а спустя 20 минут — еще пять.