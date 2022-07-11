В топ-10 Netflix в США попал фильм Тимура Бекмамбетова “Особо опасен” с Анджелиной Джоли и Константином Хабенским

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Кадр из фильма “Особо опасен”
Голливудский боевик “Особо опасен”, снятый российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым, вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов на платформе Netflix в США. Так, по данным портала FlixPatrol, еще 7 июля фильм с участием Анджелины Джоли находился на девятом месте, а уже к концу недели оказался на шестом.
Фильм “Особо опасен”, где снимались также Морган Фримен, Джеймс Макэвой и Константин Хабенский, вышел в 2008 году. Картина снята на основе одноименной серии комиксов Марка Миллара. Фильм “Особо опасен” собрал более 340 млн долларов в мировом прокате и получил две номинации на “Оскар”.
Новость обсудили в телеграме.
Причины нового всплеска популярности фильма неясны. Может, дуэт Хабенского и Анджелины Джоли так актуален сегодня? Они там даже целуются — для тех, кто не помнит, — пишет телеграм-канал Alperina.
Поцелуй, правда, выглядел не очень выразительно. Как и сам Хабенский, — комментирует телеграм-канал “Героиня Татлера”.
Анджелина Джоли и Константин Хабенский в фильме “Особо опасен”
В студии Бекмамбетова Bazelevs, кажется, сами удивлены этим успехом, потому что в соцсетях компании пишут, что для них это “внезапный повод для гордости”, — пишет телеграм-канал “Кровавая барыня”.
Фильм рассказывает историю офисного сотрудника Уэсли Гибсона (Джеймс Макэвой), который попадает в тайное общество киллеров.
Источник
“Комменсантъ”
Фото
Кадр из фильма “Особо опасен”