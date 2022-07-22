В Тольятти полицейский застрелил напавшего на него условно осужденного

Условно осужденный погиб от огнестрельного ранения в ходе борьбы с сотрудником полиции в Тольятти. Детали происшествия рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.
По данным следователей, участковый и сотрудница ФСИН пришли с проверкой к мужчине, который находился на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В этот момент поднадзорный начал наносить телесные повреждения сожительнице и ребенку, а после набросился на правоохранителей.
Злоумышленник завладел табельным оружием участкового и привел его в боевую готовность. В ходе борьбы осужденный получил огнестрельное ранение, от которого вскоре скончался.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Сейчас стражи порядка проводят необходимые следственные действия для установления всех деталей происшествия.