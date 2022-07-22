В Тольятти полицейский застрелил напавшего на него условно осужденного

По данным следователей, участковый и сотрудница ФСИН пришли с проверкой к мужчине, который находился на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В этот момент поднадзорный начал наносить телесные повреждения сожительнице и ребенку, а после набросился на правоохранителей.